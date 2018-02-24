Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forumda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk girişimcinin Afrika yolculuğunda yanında taşıdığı çantalarda riskler ve fırsatların bir arada bulunduğunu ifade ederek “Türk girişimcilerimizin kıtada üstlendikleri projelerde, uzun vadeli işletmeciliğin üstlenilmesi de büyük önem taşıyor” dedi. Olpak, Türk müteahhitlik firmalarının geçen yıl uluslararası pazarda 14,7 milyar dolar tutarında 241 proje üstlendiğini belirterek şunları kaydetti: Uluslararası arenada 45 yıldan fazladır projeler üstlenen Türk müteahhitlik sektörünün tarihinde ilk defa bir Afrika ülkesi ilk sıraya yerleşti. 2017 yılında Tanzanya’da 3,1 milyar dolarlık iş alındı. Tanzanya, Türkiye’nin geleneksel pazarları olan Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan’ı geride bıraktı. Mozambik de, benzer şekilde Türk müteahhitlerin yüksek pay aldığı 10 ülkeden biri oldu. Müteahhitlik sektörümüz, orta vadede Sahraaltı Afrika’yı yeni hedef pazar olarak belirlemiş gibi görünüyor.