Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de aktif toplamı en yüksek ilk 10 bankanın mali tablolarına göre, çalışan başına net kârları hesaplandı. Çalışan başına en yüksek kârın gerçekleştiği banka Akbank oldu. Geçen yıl da bu anlamda zirvede olan Akbank’ta bir çalışan bankasına 435 bin lira kazandırdı. Özel bankaların en fazla kâr açıklayan bankası Garanti, çalışan başına 337 bin lira kâr rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Ziraat ise çalışan başına düşen kâr sıralamasında 3’üncü sırada yer aldı. Çalışan sayısı 9 bin 464 olan TEB, 113 bin lirayla çalışan başına en az kârın elde edildiği banka oldu.

Söz konusu 10 bankanın aktif toplamı 2,6 trilyon lirayı geçerken, bu bankaların açıkladıkları toplam net kâr 41 milyar 246 milyon lira, çalışan sayıları 167 bin 776 lira, çalışan başına düşen ortalama net kâr ise 246 bin lira olarak gerçekleşti. Ekonomistler ise çalışan sayıları azalan, alternatif kanallardan işlemlerini yürüten bankaların çalışan başına kârlarını hızlı artırdığına dikkat çekiyor.

Akbank’a ‘En İyi Özel Bankacılık Ödülü’ verildi

Akbank Private Banking, Global Finance’ın “Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık bulundu. Ödül töreni, dünyanın dört bir yanından üst düzey banka yöneticilerinin katılımıyla New York’ta düzenlendi. Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık, Akbank Private Banking birimini bu önemli başarılara taşıyan yeniliklerin müşteri odaklı bakış açısı ile gerçekleştiğini belirterek, “Geçen yıl başlattığımız ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi’ konusundaki yenilikçi çalışmaların müşterilerimiz nezdinde olumlu etkisini gözlemliyoruz. Uluslararası alanda farklı kategorilerde bize birçok ödül kazandırdı. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz.” dedi.