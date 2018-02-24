Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sebeple ücretlere sınırlama getirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı hâline getiren bankalar var” diye uyardı. Yılmaz “Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu. Daha düşük alan veya abartıp 8-10 liraya çıkaran bankalar da vardı. Başka bankanın ATM’si kullanıldığı ve kendisi herhangi bir yatırım yapmadığı halde bazı bankalar bunu gelir kapısı haline getirmişlerdi. Aralık ayında 100 lira için bu tutarı 2 lira 30 kuruşla sınırladık.” diye konuştu.



ÇAĞRI MERKEZİNDE 18 DAKİKA

Çağrı merkezlerinin bekleme süreleri konusunda da konuşan Yılmaz, “Maaşımı aldığım bankadan cep telefonu aktivasyonu yapmam gerekiyordu ayın 15’inde aradım. Daha hızlı hizmet almak için şube yerine çağrı merkezini tercih ettim. Sesli yanıt sisteminden sonra beni sıraya attı ve yaklaşık 18 dakikalık bekleme süresi verdi. Doğal olarak beklemedim, ikinci aramayı yapayım belki tesadüfen olmuştur dedim, tekrar çağrı merkezini aradım bu sefer beni 17 dakikalık bekleme süresine attı. Çağrı merkeziyle işimi göremedim şubeden hallettim. Sektöre hakikaten çeki düzen verilmesi gerekiyor” diye konuştu.