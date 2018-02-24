Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam oluşturacaklarını söyledi. 2020’ye kadar 30 milyon avro yatırımla 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunacaklarını belirten Bulduk, kapasite ve verimliliği artıracaklarını söyledi.