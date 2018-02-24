Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam oluşturacaklarını söyledi. 2020’ye kadar 30 milyon avro yatırımla 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunacaklarını belirten Bulduk, kapasite ve verimliliği artıracaklarını söyledi.
Dijitalleşme ile yüzde 20 büyüyecek
24.02.2018 - 05:43 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 05:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aras Kargo, geçen yıl 1 milyar liranın üzerinde ciroya ulaşmasının ardından, bu yıl dijitalleşme sayesinde yüzde 20 büyüme hedefliyor.
Etiketler : aras kargo,
545972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545972.aspx
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