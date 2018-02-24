Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam oluşturacaklarını söyledi. 2020’ye kadar 30 milyon avro yatırımla 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunacaklarını belirten Bulduk, kapasite ve verimliliği artıracaklarını söyledi.