Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini belirterek "Harekâtın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz" dedi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kar, bora, fırtına demeden Mehmetçiğin yoluna devam ettiğini belirterek özetle şunları kaydetti: "Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekâtı sürdüreceğiz.



BE VİCDANSIZ, BE AHLAKSIZ

Ancak bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz ülkelerin sergilediği riyakârlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin(ABD'yi kastediyor) güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Tek bir sivilin dahi zarar görmemesine dikkat ettiğimiz için bu süre uzadı. Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti.

PKK'lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken, düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık. Onlar utanmadan, arlanmadan hâlâ aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar. Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor. Bir kurumlarının raporu diğerinin iddialarını boşa çıkarıyor. Ama buna rağmen kendilerine çekidüzen vermeye maalesef çalışmıyorlar. Elimizde mesela Menbiç ile ilgili en tepedeki yöneticilerinden başlayarak tüm muhataplarımızın söyledikleri sözlerden oluşan klasörler dolusu bilgi var, video çekimleri var. Bunları önlerine koyduğunuzda haklı olduğumuzu söylüyorlar ama arkamızı döndüğümüzde hemen başka ifadelerle işlettikleri yalan çarkına geri dönüyorlar. Yalan makinesi.

Türkiye'nin artık bu yalanlara, boş vaatlere, oyalama taktiklerine karnı tok. Yani bütçeden kalkıp da 500, 550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa ne diyeceğiz? 'Çok hayırlı bir yoldasınız, iyi yapıyorsunuz', böyle mi söyleyeceğiz? Önce Menbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz.

Oylar zayi olmayacak

Erdoğan, konuşmasında, seçim ittifakının detaylarını da paylaştı. Düzenlemeyle asıl yeniliğin, milletvekilli seçimlerinde olacağını söyleyen Erdoğan, "Buna göre birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak hâlinde gidebilecek ki buna malum 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak. Sandık kurulunun mühür eksiğinden kaynaklanan tartışmaları ortadan kaldıracak düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkânı sağlandı. Mesela Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkânı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir.