Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında borcu olan Bağ-Kur'lu çiftçilerin emekliliğine imkân sağlayacak kredi işbirliği protokolü dün imzalandı. Prim borcu olduğu için emekli olamayan çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan komisyonsuz, teminatsız kredi kullanarak emekli olabilecek.

KREDİ SİCİLİNE BAKILMAYACAK

Çiftçiler 48 ay vade ile kredi çekecek. Emeklilik için kredi kullanmak isteyen sigortalı çiftçilerin geçmişteki kredi siciline bakılmayacak. Protokol 3 ay için geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat sağlanması halinde 2 kez uzatılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'de 708 bin Tarım Bağ-Kur'lu sigortalı, 682 bin tarım Bağ-Kur'lu emekli bulunduğunu açıkladı. Sarıeroğlu, kredi ödemesinin emekli maaşlarından kesileceğini, bu işlemlerden komisyon alınmayacağını söyledi. Sarıeroğlu, çiftçilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kapsamına alınarak geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanması, 5 puanlık prim indiriminden yararlanmaları, doğum yapan tarım Bağ-Kur'luların 16 haftalık emzirme ödeneği ve istirahat parası alması, tarım sigortalılara yönelik kısıtlı sigorta primi ödeyerek tam ay hizmet alma imkânı sağlanması gibi konularda da çalışmalar yapıldığını vurguladı. Sabah