Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirterek, "Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı." dedi.

Tavukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini, bölgede kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğünü ifade etti.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.

FİRMALAR MALİ YAPIDA SIKINTI YAŞIYOR

Bağdat Caddesi'nde, özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500'e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu." şeklinde konuştu.

"HER ÖNÜNE GELEN MÜTEAHHİT OLMASIN"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerinin belirleneceğinin hatırlatılması üzerine Tavukçuoğlu, "Her önüne gelenin müteahhit olmaması gerekiyor. Sermaye yeterliliğinin yanı sıra bu kriterlerin gelmesi çok önemli. Hem ortaya mağduriyet çıkmaz hem de arsa maliyetlerini kimse kendi başına yükseltemez. Bu sayede konut fiyatları da yükselmez." ifadelerini kullandı.