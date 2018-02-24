Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATM'den nakit para çekmek istediğimizde çok yüksek rakamlar ile karşılaşıyorduk. Farklı bankada komisyon ücreti 8 ila 10 lira arasında değişiyordu. BDDK'nın getirdiği düzenlemeye göre azami ücret 2 lira 30 kuruş olacak. ATM'den nakit para çekme komisyonu ne kadar? diye merak edenler detayları haberimizde öğrenebilir. İşte bankalarda komisyon ücreti haberleri...

KOMİSYONA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM’lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.

100 LİRAYA 10 LİRA ALINIYORDU

Ortak ATM’lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, ““Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var. Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi.

ATM'DEN NAKİT PARA ÇEKME KOMİSYONU NE KADAR?

Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.

Yeni Şafak