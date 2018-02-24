Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın yakından takip ettiği 3. Havalimanı, Almanya'yı şimdiden korkuttu. Alman havacılık haber sitesinin gündemine taşıdığı havalimanı için "Abu Dabi havalimanlarında endişe hissediliyor." ifadelerine yer verildi.





"3. HAVALİMANI ŞARTLARI DEĞİŞTİRECEK"



Alman havacılık haber sitesi Aero, İspanyol turizm danışmanlığı şirketi Forwardkeys'in rezervasyon trendlerini değerlendirerek yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, transit yolcu ve uçakların sayısının İstanbul için %21 artması bekleniyor. Bu ülkeler, İstanbul'a kıyasla 4 kat daha fazla transit yolcu ağırlıyor olsa da bu durum şartları degiştirecek.





"TRANSFER PİYASASI TÜRKİYE'YE KAYACAK"



Önemli transfer piyasası olan Çin, Hindistan ve Rusya'nın Arap ülkelerinden Türkiye'ye kaymasının beklendiği ve bu degişimin çift haneli rakamlarda olmasının da beklendiği belirtildi.





Verilere göre hazırlanan haberde, "Dubai ve özellikle Abudabi'de ise kayıplar yaşayacak. Abu Dabi'deki gerilemenin %14 lere varması bekleniyor." denildi.



