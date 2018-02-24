Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 300 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları son dönemde ilçe pazarlarında kilosu 100 TL'den satılıyor. Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerinde pazarcılık yapan Mehmet Atak yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl 300 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları bu yıl 100 TL'ye kadar düştü. Biz yinede alım gücü düşük olan vatandaşlarımız için 10 TL'LİK paketlerle satıyoruz. Kış aylarında grip vakalarının artmasıyla satışlarımız arttı. Ben ıhlamurlarımı kendim toplayıp kışın satmak üzere hazırladım. Aktarlarda da kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında değişiyor. Fiyatların düşmesine çok sevindiklerini belirten pazar müşterilerinden 55 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ''Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle tercih ediliyor. Fiyatlar düşünce soğuk kış günlerinde bende alamaya karar verdim''diye konuştu