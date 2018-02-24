Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Yolcular İçin Gümrük Rehberi" mobil uygulaması ile yolcular Türkiye'ye gelirken yurt dışından beraberinde vergisiz olarak getirebilecekleri, getirilmesi yasak ya da izne tabi olan ve ülkeden çıkarabilecekleri eşyalar hakkında bilgi edinebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cep telefonları ile tabletlere yüklenebilen ve yolcuların internet bağlantısı olmadan çalışan "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" App Store ve Google Play'de yerini aldı.

YOLCULARIN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ KONUYDU

Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konulardan olan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgilere Bakanlığın yayınladığı mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabiliniyor.

YASAK VE İZNE TABİ EŞYALAR

Uygulamanın "ülkeye giriş" ve "ülkeden çıkış" seçenekleriyle yolcular Türkiye'ye gelirken yurt dışından beraberinde vergisiz olarak getirebilecekleri, getirilmesi yasak ya da izne tabi olan ve ülkeden çıkarabilecekleri eşyalar hakkında bilgi edinebiliyor.

LİMİT GÖRÜLECEK, KAÇAK İHBARI YAPILABİLECEK

Yolcular sanal alışveriş sepetiyle, alışveriş listelerini oluşturarak muafiyet limitlerini aşıp aşmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor.Uygulamayla kaçakçılık ihbarı da yapılabiliyor.

5 DİLDE HİZMET

Uygulama ilk etapta Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde hizmet sunuyor.