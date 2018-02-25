Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) verilerine göre, söz konusu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 281 milyonu aştı. Sadece geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyon 447 bin 740 çağrı yapıldı, toplam çağrı süresi 5 milyon 313 bin 670 dakika olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 7 milyon 358 bin 399 isimle, 1 milyon 326 bin 678 numarayla sorgulama yapıldı, 5 milyon 652 bin 94 bireysel, 2 milyon 656 bin 795 kurumsal numara sorgulandı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin 3 aylık gelirleri ise 11 milyon 337 bin 534 lira oldu.