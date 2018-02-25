Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılla birlikte projenin ilk durağı ise Kayseri oldu. Yaşları 18-26 aralığında değişen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 23 farklı ilden 26 gönüllünün eğitimi Kayseri’de gerçekleşti. Diğer yandan Türk Telekom, İnternetle Hayat Kolay eğitimlerini kullanıcı dostu bir mobil uygulama ve web sitesine taşıdı. Ücretsiz sunulan bu uygulama sayesinde sınıf eğitimlerine katılma fırsatı yakalayamayan kesimler de interneti etkin kullanmayı öğreniyor. Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dünyanın kapısı aralandı.