Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

MÜNİH

Türkiye’de 12 yıldır faaliyet gösteren, bu sürede 20 milyar TL’yi aşan yatırım yapan Vodafone, eğitimden spora kadar birçok alanda sponsorluk desteği veriyor. Vodafone, bir süre önce başlattığı ‘Geleceğin Kartalları’ projesini de geçtiğimiz günlerde Berlin’de oynanan Bayern Münih-Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından hemen önce açıkladı. Annelerin çocukların geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle Türkiye’nin kadın yazarlarıyla bir araya gelen Vodafone CEO’su Colman Deegan, geleceğin Messilerini, Ronaldolarını bulmak için çıktıkları yoldaki projelerini büyük bir heyecanla paylaştı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç’un da çok başarılı bulduğu Vodafone-Beşiktaş iş birliğinin 5’inci yılını doldurduğunu söyleyen Deegan “Bunu sadece bir spor ya da takım sponsorluğu gibi düşünmüyoruz. Türkiye’nin en güzel stadyumlarından biri olan Vodafone Park’ta sadece spor karşılaşmaları değil, moda gösterileri, konserler yapılacak. Buna bir örnek olacak. Arzu Kaprol ile bir defile de yaptık” dedi. Vodafone ile 15 yıllığın bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını, bunun 150 milyon lirayı bulan bir yatırım olduğunu, forma göğüs sponsorluklarının 5 yıllık toplam değerinin 25 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Deegan “Bu Türkiye’ye yapılan bir yatırım. Bir ülkede sponsorluk için 15 yıllığına yatırım yapıyorsanız bu aslında o ülkede nasıl var olmak istediğinizi gösterir. Bu çocuklar da onun bir parçası. ‘Yarını Kodlayanlar’ gibi Türkiye’ye armağan ettiğimiz bir proje var” görüşünü paylaştı.

Her projeden maddi dönüş beklemediklerini, bunu ülkenin geleceğine yatırım olarak gördüklerini ifade eden Vodafone CEO’su “Örneğin fibere yatırım yaparsınız, 6-9 yıl beklersiniz yatırımın dönüşü için. Uzun vadeli sponsorluk da bunun gibi. Beşiktaş ile iş birliğimiz beklentilerimizin çok üzerine çıktı. 5 yıl önce başlarken KaraKartal Hareketi’nin yaklaşık 1 milyon üyesi olduğunu ya da projenin çocuklara futbolcu olma şansı vereceğini planlamamıştık ama iş birliğimiz bu yönde evrildi. Bu yüzden ilerleyen dönemlerde bize katma değer sağlayacağına inanıyoruz. ‘Paramızı verdik, ismimizi verdik’ deyip kenara çekilebilirdik ama öyle yapmadık. 20 kişilik bir Beşiktaş ekibi kurduk. Bu projeyi geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

30 bin öğrenciye kodlama eğitimi

Bugün, teknolojinin geldiği noktada kodlama, geçmişin okuryazarlığı ile denk sayılıyor. Başka bir deyişle, kodlama bilmeyenin geleceğin teknolojilerine ayak uydurması pek mümkün görünmüyor. Hükûmetin okullarda ders olarak okutmaya hazırlandığı kodlama eğitimini Vodafone 2 yıl önce başlatmıştı. Şirketin kadınlara, gençlere ve dezavantajlı bireylere yönelik çalışmaları büyük alkış gerektiren çalışmalar. Yarını Kodlayanlar, Geleceğin KaraKartalı, Vodafone FreeZone Stüdyo. ise bunların en güzel örneği. Hepsinin amacı dijital platform sunmak.

Gizli yetenekler kendini gösterecek

Geleceğin KaraKartalı projesinde amaç, geleceğin Messi’si, Ronaldo’su olmak için yanıp tutuşan gençleri bulmaktı. Burada yöntem çok önemliydi. Bir koçun gidip gezmesi, yetenekleri tek tek bulması zor ve uzun bir süreç. Bunun yerine dijital ortama kararı verildi ve çalışma başladı... Aradan sadece 10 gün geçmesine rağmen 1.000’in üzerinde video sisteme yüklendi ve bu videolar 450 bin kez izlendi, oylandı.

İşte yıldız olmaya giden yol

Geleceğin KaraKartalı projesine yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklar katılabiliyor.

Ebeveynler bir çocuk için 59 saniyelik 10 video yükleyebiliyor.

Videoların top kontrolü, top sürme ve çalım, pas, şut ve en iyi yaptığını düşündüğü bir hareketten oluşması isteniyor.

Videonun içeriği uygunsa en geç 1 gün içerisinde yüklenerek SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Seçmeler Erzrum, Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da yapılacak.

22 Nisan’da bölge elemeleri gerçekleştirilecek.

Beşiktaş JK’lı scout ve antrenörler Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün ve Serdar Topraktepe’den oluşan ekiple, illerde 1 günlük seçmeler düzenlenecek.

Her bölgeden 5 çocuk olmak üzere toplam 35 çocuk seçilecek.

Bu çocuklar İstanbul’da 4 günlük kampa alınacak, ardından Vodafone Park’taki final etkinliğine katılacak.

Finalde Beşiktaş antrenörlerinin belirleyeceği en az 3 genç yetenek, Beşiktaş’ın altyapısına kazandırılacak.