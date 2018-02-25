İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, mentorluk ve network alanlarında destek verdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik. Bu sürede girişimcilerimiz 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldı” dedi.
İTÜ Çekirdek dünyada ilk üçte
25.02.2018 - 04:54 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksi tarafından Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi.
Etiketler : itü çekirdek,
546174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546174.aspx
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