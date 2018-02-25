Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, mentorluk ve network alanlarında destek verdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik. Bu sürede girişimcilerimiz 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldı” dedi.