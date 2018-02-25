Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya-Türkiye Yatırım ve Kalkınma Konferansı’nda konuşan Bakan Zeybekci; teminat mektuplarında yaşanan “yabancı aracı banka komisyonu” meselesini çözeceklerini söyledi. Zeybekci, “Libya ile Türkiye arasında yapılan işlerde verilen teminat mektuplarında, Avrupalı bir bankanın bunu onaylaması veya onun garantisinde olmasını kabul edemiyorum. Bu anlaşılabilir değil. 17’nci büyük ekonomi olan Türkiye’nin Eximbank’ı, sadece yönetim kurulunun imzasıyla dünyadan 40 milyar dolar uygun şartlarla borçlanabilecek, diğer yandan Türkiye’nin verdiği teminat mektuplarına, Eximbank’ın beşte biri etmeyen bir banka garanti verecek!.. Bunu aklınıza kim düşürdü, bilmiyorum. Özellikle istirham ediyorum; gelin bizim müteahhitlerimizin bu teminat mektuplarını, gerekiyorsa Hazine garantisiyle, gerekiyorsa Eximbank olarak biz verelim. Birileri gelmiş, sadece teminat mektubuna garanti verdi, ismini koydu diye yüzde 2 alıyor. Bu israftır, israf haramdır” diye konuştu.