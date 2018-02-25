Turan, Karaman’da OSB işçilerini, Bursa ve Gaziantep’e basın mensuplarını, İzmir Çeşme’de turizm çalışanlarını kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını hatırlatarak, “Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için Antalya’da yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu sektöre çalışanlarını, 250-400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız. Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok ve sosyal donatılar olacak” dedi.
TOKİ’den turizmciye müjde
25.02.2018 - 05:02 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, projenin ilk etabında Antalya’da 583 konut inşa edeceklerini, ihaleyi de gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Etiketler : toki,
546178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546178.aspx
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