Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan, Karaman’da OSB işçilerini, Bursa ve Gaziantep’e basın mensuplarını, İzmir Çeşme’de turizm çalışanlarını kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını hatırlatarak, “Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için Antalya’da yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu sektöre çalışanlarını, 250-400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız. Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok ve sosyal donatılar olacak” dedi.