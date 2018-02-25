Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harcama kalemleri arasında ilk sırayı, lüks otomobiller aldı. Yüzde 6 büyüyen lüks araç satışları, 489 milyar avroya ulaştı. Ayakkabı, lüks mücevherat ve çantalar, bu yıl en hızlı büyüyen üç kategori arasında yer aldı. Giyim, güzellik ürünleri ve saat, hâlâ pazarın büyük kısmını oluşturuyor. Lüks marka tişörtler, spor ayakkabıları ve kaz tüyü montlar da, genç tüketicilerin ilgisini çekti. Böylece kişisel lüks harcamaları da 262 milyar avroluk rekor hacme ulaştı. Bu rakam, toplam lüks tüketim içinde yüzde 22’lik paya sahip oldu. Bu arada lüks yiyecek satışları yüzde 6 büyüme kaydetti. Lüks gemi seyahatlerinde de yüzde 14’lük artış dikkat çekti.