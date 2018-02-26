Zeybekci “Elektrikli cihazlarda yapılacak bu denetimlerle enerji verimliliği artacak ve tasarruf sağlanacak. Bu da olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunacak. Sadece sanayimizde kullanılan elektrik motorlarında enerji verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması halinde, Birecik Barajı’nın bir yılda ürettiği enerjinin kadar tasarruf sağlayabileceğiz” dedi.
İthal cihazlara elektrik denetimi
26.02.2018 - 03:47 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelecek aydan itibaren ithal led ampuller, elektrik motorları, klimalar, soğutucular, televizyonlar, fırınlar ile çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliği testleri yapmaya başlanacağını belirtti.
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546374 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546374.aspx
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