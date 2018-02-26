Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeybekci “Elektrikli cihazlarda yapılacak bu denetimlerle enerji verimliliği artacak ve tasarruf sağlanacak. Bu da olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunacak. Sadece sanayimizde kullanılan elektrik motorlarında enerji verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması halinde, Birecik Barajı’nın bir yılda ürettiği enerjinin kadar tasarruf sağlayabileceğiz” dedi.