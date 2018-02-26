Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada bulunan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne yoğun ilgi, kent için umut oldu. Kuruluş çalışmalarının sürdüğü OSB için yatırımcılar adeta birbiriyle yarışıyor. Yıl içerisinde arsa tahsislerinin yapılması beklenen organize sanayi bölgesi için, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), büyüklükleri 50 ila 800 dönüm arasında değişen 110 civarında fabrika parseli planladı. Ancak parsellere beklenenin yaklaşık 17 katı talep geldi ve başvuru sayısı bin 900’ü aştı. Başvuruların sürdüğü organize sanayi bölgesi, faaliyete geçtiğinde 75 bin kişiye iş umudu olacak. KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş “Suriye’deki olaylar da bittiğinde Polateli tam bir cazibe merkezi olacak ve Kilis’in yanı sıra bölgemizin kalkınmasına öncülük edecek” dedi.