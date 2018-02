Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ‘300 koyun’ projesine açıklık getirdi. Fakıbaba “Bir yanlış anlaşılma oldu ‘sanki herkese dağıtacağız gibi’. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300’e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300’e tamamlayacağız” dedi. Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, önceki bakanların da bu anlamda güzel işlere imza attığını vurguladı. Fakıbaba, özellikle et ithalatını önleme noktasında ciddi projeler geliştirdiklerini, bunun sonunda da et ihraç eden bir ülke konumuna geleceklerini dile getirdi. Söz verdikleri gibi et fiyatlarını düşürdüklerini anımsatan Bakan Fakıbaba, bundan sonra bu işin çok daha iyi olacağına inandığını aktardı.



250 BİN DÜVE DESTEĞİ

‘300 koyun’ projesine ilişkin detayları da hatırlatan Fakıbaba, şöyle devam etti: Asgari ücreti, maaşı vereceğiz, sigortasını da yapacağız. Veterinerlik hizmetlerinin yanında yem de dağıtacağız. Bu aileleri Bakanlık olarak kendi ailemiz gibi alıyoruz, sözleşmeli ailemize diyoruz ki siz alacaksınız ve alım garantisi bizden, hayvanları sigortalıyoruz, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz daha fazla hayvan üretin. Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Öte yandan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 300 damızlık koyun almak isteyen çiftçiler için başvuru sayfasını hizmete açtı.