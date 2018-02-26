Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2001’de 1,4 tonla başlayan altın üretiminin, 2012’ye kadar sürekli artarak, 33,5 tona ulaştığı bilgisini veren Yücel, “İzin sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi ve 2017’de altın üretimi 21 ton seviyesine geriledi. 2001 yılından 2017’ye kadar geçen 17 yılda toplam 273 ton altın üretimi gerçekleştirildi” dedi. Yücel, Türkiye’nin altın ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilecek potansiyele sahip olmasına karşın altın ithalatına yılda 5-7 milyar dolar ödediğini kaydetti. 150 ton olan altın talebinin yüzde 15’inin ülkedeki üretimle karşılandığını, geri kalanın ithal edildiğini bildiren Yücel “Oysa Türkiye’nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin henüz yaklaşık 900 tonunu rezerve dönüştürebilmiş durumdayız” diye konuştu. Yücel, Türkiye’nin, fiyatlardaki dalgalanmaya bağlı olarak kıymetli metal madenciliğinde yılda 11-15 milyar dolar cari açık verdiğini sözlerine ekledi.