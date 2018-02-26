Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yapılan derlemeye göre, Türkiye’ye geçen yıl yurt dışından 38 milyon 620 bin 346 kişi giriş yaptı. Bu rakamın 32 milyon 79 bin 527’sini yabancı, 6 milyon 540 bin 819’unu da yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’ye tatil amacıyla gelen vatandaşlar oluşturdu. Geçen sene 26,3 milyar dolar olarak hesaplanan toplam turizm gelirinin de 20,3 milyar dolarını yabancı turistler, 6 milyar dolarını da gurbetçilerin harcamaları oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 630 dolar, gurbetçinin kişi başı harcaması ise 903 dolar oldu.