Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, şirketin Türkiye’deki AR-GE merkezinde tasarlayıp, tesisinde ürettiği göz içi lensleri ile 3 milyon kişiye ışık olduğunu belirterek, ihracat yaptıkları ülke sayısının 60’a ulaştığını ifade etti. AcrivaUD Trinova lenslerinin dünya çapında patent başvurularını tamamladıklarını dile getiren Göktekin, “Bu teknoloji yalnızca kataraktı gidermiyor, aynı zamanda uzak, yakın, orta ve ara mesafelerde sürekli görüş özelliği sunuyor. Gözlük bağımlılığına son verilebiliyor” dedi. Göktekin, bu yıl Türkiye’de göz içi lenslerle ilgili toplam pazarda geçen yıla göre yüzde 59’luk bir büyüme beklediklerini kaydetti.