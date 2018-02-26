Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’ alanında gerçekleşen araştırmada İş Bankası, ‘Yatırım Bankacılığı Hizmetleri’ ile ‘Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları’ kategorilerinde Türkiye’nin en iyi bankası seçildi. İş Bankasına, birincilik ödülleri, Londra’da düzenlenen törenle verildi. Euromoney’nin ‘Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması 2018’ sonuçlarına göre; Yapı Kredi de 4. defa ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ olma özelliğini sürdürdü. Yapı Kredi’den yapılan açıklamada bankanın, Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile KOBİ Bankacılığı alanlarında alternatif finansman ürünleri ile müşterilerinin tahsilat risklerini ve finansman ihtiyaçlarını en doğru şekilde yönetmelerini sağladığı vurgulandı.