‘Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’ alanında gerçekleşen araştırmada İş Bankası, ‘Yatırım Bankacılığı Hizmetleri’ ile ‘Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları’ kategorilerinde Türkiye’nin en iyi bankası seçildi. İş Bankasına, birincilik ödülleri, Londra’da düzenlenen törenle verildi. Euromoney’nin ‘Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması 2018’ sonuçlarına göre; Yapı Kredi de 4. defa ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ olma özelliğini sürdürdü. Yapı Kredi’den yapılan açıklamada bankanın, Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile KOBİ Bankacılığı alanlarında alternatif finansman ürünleri ile müşterilerinin tahsilat risklerini ve finansman ihtiyaçlarını en doğru şekilde yönetmelerini sağladığı vurgulandı.
Türk bankalarına Avrupa’dan ödül
26.02.2018 - 05:47 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 05:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Euromoney tarafından geleneksel olarak yapılan araştırma sonuçları; Türk bankalarının uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.
Etiketler : euromoney,
546396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546396.aspx
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