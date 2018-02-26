Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, 3 işlemde 25 milyon 232 bin 336,52 liralık ve 28 işlemde 57 milyon 516 bin 744,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 962 bin 896,80 liralık ve 2 işlemde 575 bin 476,97 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 162.100,00 1.332,00 1.063,30

En Düşük 162.000,00 1.329,75

En Yüksek 162.600,00 1.341,00

Kapanış 162.000,00 1.336,00

Ağırlıklı Ortalama 162.003,85 1.337,35

İşlem Miktarı (Kg.) 155,75 1.337,70

İşlem Sayısı 3 28

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 25.232.336,52 57.516.744,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.493,45

Toplam İşlem Adedi 31

Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.062,77

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.071,97

Altın Endeksi Değişim (%) 0,30