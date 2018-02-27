Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Quarles, Washington'da düzenlenen 34. Ulusal İş Dünyası Ekonomistleri Birliği Konferensı'nda Amerikan ekonomisini değerlendirdi. Mevcut ekonomik duruma ilişkin görüşlerinin iyimser olduğunu kaydeden Quarles, son yıllarda ekonomik büyümeyi baskılayan bazı faktörlerin kaybolmasının veya iyi yönde değişmesinin büyümeyi yukarı çekeceğini dile getirdi.

Quarles, söz konusu faktörleri, düşük sermaye yatırımları, zayıf verimlilik ve uluslararası gelişmeler olarak sıralarken, bunlarda gözlenen iyileşmenin ülke ekonomisini desteklediğini belirtti.

Büyümenin sürdürülebilir şekilde hızlanmasının, doğal faiz oranını yukarı itebileceğine işaret eden Quarles, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer doğal faiz oranı yükselirse Fed'in politika faizini parasal desteğin azaltılmasına devam etmek için artırması gerektirecektir. Bu faiz artırımlarının daha güçlü büyüme ve iyileşen ekonomik koşullardan kaynaklandığını ve ekonomiyi yavaşlatma niyeti taşımadığını vurgulamak önem arz ediyor."

Quarles, daha hızlı büyümenin daha yüksek enflasyona neden olacağının mantıklı bir beklenti olduğunu ancak bu alanda henüz yeterli kanıt görülmediğini sözlerine ekledi.