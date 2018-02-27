Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme trendi, yabancı yatırımcıyı da ülkeye çekiyor. Türkiye’de yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, 2017’de, bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 5 bin 930’a çıktı. Böylece son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ekonomi Bakanlığının uluslararası doğrudan yatırım verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılına kadar kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 olurken, bu sayı 2017 sonu itibarıyla 58 bin 954’e çıktı. Bu şirketlerden 22 bin 559’u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli oldu. Bunlar içinde 7 bin 151 şirketle Almanya başı çekti. AB’nin ardından 21 bin 309 şirketle, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri geldi. Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı da son 5 yılda düzenli artış gösterdi. Türkiye’de 4 bin 230 Asya sermayeli, 2 bin 530 da Afrika sermayeli şirket bulunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerin 22 bin 319’u toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü, 9 bin 583 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri izledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 oldu.