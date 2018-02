Türkiye Gazetesi

Netaş, havalimanının IT altyapısında kullanılacak kesintisiz Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, işletimi, bakım ve onarım hizmetleri için İGA ile el sıkıştı. Toplam 10,75 milyon avroluk proje ile, İstanbul yeni havalimanı içinde çalışacak bütün kuruluşlar, Netaş’ın IT altyapısı üzerinden hizmet alacak. Netaş, 2017 yılının şubat ayında da İGA ile 13,5 milyon avro tutarında bir anlaşma sağlamış, havalimanının kablolu ve kablosuz alan ağlarının kurulumu ve işletme işini üstlenmişti. CEO Müjdat Altay “Netaş, hem sistem entegrasyonunda hem telekom ve IT altyapı servislerinde Türkiye ve bölgenin öncü şirketidir. İGA’ya, İGA’dan hizmet alacak kurumlara ve yolcularına en iyi hizmeti sunacağız” dedi.