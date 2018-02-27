Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün dünya, dijitalleşmenin üzerinde dönüyor. Böyle bir dünyada biz de yeni bir etap koşuyoruz. ‘Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon bizim için, katma değerli üretimden yeni iş alanlarına, dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geliyor” dedi. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen de, “2017’de Çimsa’nın Afyonkarahisar’daki fabrikasını ve 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikasını, Sanayi 4.0’a uyumlu olarak tasarladık. Her iki tesis, Sanayi 4.0’ın Türkiye’deki ilk ve en önemli örnekleri olacak” diye konuştu. 2018 yılında 5 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını belirten Göçmen, “Dört temel üzerine oturan anlayışla geleceğe bakıyoruz. Bunlar; mevcut işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, işlerimizde teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşmenin oluşturduğu yeni iş alanlarına odaklanma... Farklı işlere girebiliriz, masamda birçok proje var. Bazı alanlarda da küçülebiliriz” ifadelerini kullandı. Göçmen, Irak ve Suriye’nin yeniden inşasının Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığını da söyledi.

Kâr yüzde 31, temettü yüzde 50 arttı

Sabancı Holding’in 2017 yılında net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon TL, net kârı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşti. CEO Mehmet Göçmen, Sabancı Holding’in temettü politikasında değişikliğe gideceklerini belirterek, “EnerjiSA Enerji’nin de temettü dağıtabilir hâle gelmesiyle, topluluk şirketlerimizin temettü potansiyelleri arttı. Biz de ‘değer oluşturma’ misyonumuzdan hareketle politikamızı gözden geçirdik. Buna göre, 2018’de dağıtılacak temettü oranı, 2017’nin yüzde 50 fazlası olacak” dedi. EnerjiSA dağıtım ve perakende şirketinin halka arzından gelen 1,5 milyar liraya yakın kaynağı, ‘EnerjiSA Üretim’ şirketinde kullanacaklarını bildiren Göçmen, “Bu şirketi de 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Gelinen noktada, holdingimizde sadece yüzde 20 gibi bir kısım halka arz edilmemiş durumda” diye konuştu.

Büyüme iyi enflasyon ve faize dikkat!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. İhracatta 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde ettik” dedi. Yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini belirten Sabancı, şöyle konuştu: Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını çok önemsiyoruz. Sayın Başbakanın da enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz.