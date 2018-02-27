Bu durum işlerin büyümesini, dolayısıyla üretim ve istihdamın da yükselmesini sekteye uğratıyor. Ekonomi yönetimi ise, alternatif kaynaklar konusunda şirketlere yol gösteriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi. Şimşek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Böylece büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız da var” dedi.
Şimşek: Firmalar borç almasın borsaya açılsın
27.02.2018 - 03:44 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemde yükselen faizler, özellikle KOBİ’lere, uygun şartlarda finansman bulma noktasında sıkıntı veriyor.
Etiketler : mehmet şimşek,borsa,
546646 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546646.aspx
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