Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum işlerin büyümesini, dolayısıyla üretim ve istihdamın da yükselmesini sekteye uğratıyor. Ekonomi yönetimi ise, alternatif kaynaklar konusunda şirketlere yol gösteriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi. Şimşek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Böylece büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız da var” dedi.