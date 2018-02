Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSM operatörleri ile teknolojileri üreticilerinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi’ne Turkcell damga vurdu. Dijital servisler başta olmak üzere İoT alanındaki hizmetlerini tanıtan Turkcell Lifecell Ventures ile dijital ihracat dönemini de başlattı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk ihracın da Moldova’ya BİP ve Lifebox ile başladığını belirterek, pek çok ülke operatörüyle de ihracat konusunda görüştüklerini ifade etti. Dünyadan dileyen her operatöre BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servisleri sunabileceklerini belirten Terzioğlu, “Gelirde dijital servislerin payını yüzde 67’lere kadar çıkararak dünya rekoru kırdık. Moldova ile başladığımız ihracat seferberliğine Orta Doğu, Orta Asya ve Baklan ülkeleriyle devam edeceğiz. Turkcell Grup iştiraklerinden Lifecell Ventures ile artık bu servislerimizi diğer operatörlerin kendi müşterilerine sunmalarının yolunu açıyoruz. Lifecell Ventures ile dünyanın her yerindeki tüketicilere dijital iletişim, eğlence, müzik, TV, ticaret ve e-Ticaret uygulamalarıyla bulut çözümleri sunmaya başladık. Normalde bir Telekom operatörünün müşterileriyle ilişkisi günlük 31 dakikalık arama-aranma süresi. Biz ise ürün ve servislerimizle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Turkcell’de 31 dakikalık arama süresine ek olarak TV+ ile 63, BiP ile 46, fizy ile 24, Dergilik ile 27 dakikayı daha müşterilerine sunduklarını dile getiren Terzioğlu, “Buna ek olarak müşterilerimiz Hesabım ve Paycell gibi servislerimiz üzerinde ise her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. Biz DNA’sında inovasyon olan bir şirketiz. Dijital servislerimizle de ülkemizin teknoloji açığını kapatıyoruz" diye konuştu.



GÜNÜMÜZÜN PETROLÜ

Terzioğlu, eskiden petrolün en önemli ihraç aracı olduğunu ama şimdi dijital ihracın da aynı noktaya geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Dijital servislerle müşterilerimizle etkileşimimiz 7 kat arttı. Nasıl ki ham petrol yerine rafine edilmiş petrol daha çok getiri sağlıyor ise data da öyle. Eğer datanızı doğru biçimde saklayıp, işleyerek inovatif ürün ve servislere dönüştüremiyorsanız kaybediyorsunuz demektir. Şu an herkes artık datanın gücün kaynağı olduğunda hemfikir. Ancak birileri bunu kullanıp dijital bir hegemonya kurmayı başarıp dünyadaki tüm ülkelerin datasının sadece iki küresel dev tarafından işlenmesi formülünü buldu. Ama artık bunun değişme zamanı geldi.”

İnovasyon şehri kurdu

Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nin en yoğun ziyaretçi çeken bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 469 metrekarelik stantla Lifecell Ventures servislerini görücüye çıkarttı. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler, Turkcell Lifecell Ventures standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri yerinde deneyimledi.

Kopilot ve Akıllı Tarım görücüye çıktı

Turkcell, yeni ürünlerinin tanıtımını GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yaptı. Araç takip sistemlerinin ötesinde benzersiz hizmetler sunan Kopilot ve hem geleneksel hem de profesyonel tarım yapanlar için büyük kolaylıklar sağlayan Akıllı Tarım Cihazı Barcelona'da iletişim endüstrisinin liderlerine tanıtıldı. Kopilot, kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızla ilgili her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Çiftçilere anlık bilgi akışı sunan Akıllı Tarım Servisi ise tarlanın sulanması ya da ilaçlanması gerektiğini çiftçiye cep telefonuna kurulan mobil uygulamayla önceden bildiriyor.