Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sisteme kayıtlı çiftçilere destek ödemesi başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçiye verilen mazot desteğinin 2017 mazot fiyatının ortalaması alınarak belirlendiğini, 4 lira 70 kuruş olan bu rakamın yarısının çiftçilere ödenmeye başlandığını söyledi. Ödemelerin 23 Şubat’ta başladığını, böylece çiftçinin mazot giderinin yüzde 50 azaldığını söyleyen Fakıbaba “Mazot ve gübre desteğindeki rakam çok büyük. 2002’de mazot desteğini ilk kez AK Parti hükümeti başlattı. Ardından eklenen desteklerle çiftçiye rahat nefes aldırdık. Hükümetimiz sadece gübre ve mazota bir yılda 2,5 milyar lira ödüyor. Bu 2002 öncesi hayal bile değildi.” dedi.



HER ÜRÜNE DESTEK

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre arpa, çav çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira, çeltik ve pamuk için dekar başına 44 lira, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 18 lira verilecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi için dekar başına 100 lira ödeme yapılırken, fındık üreticilerine ayrıca dekar başına 170 lira ödeme yapılacak. Damla sulama yapan işletmelere ekstra destek verilirken, su kısıtlaması olan illerdeki bakliyat üreticilerine yüzde 50 ilave ödeme yapılacak.

Besici, balıkçı ve arıcıya da ödeme

Karara göre Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere, 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamındaki boğaların buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı mandalara 400 lira ödenecek. Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerdeki buzağı ve malaklara ilave 200 lira destek verilecek. Çoban istihdamı desteği, 200 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık hayvan yetiştiricileri ne ise ilave destek ödemesi yapılacak.