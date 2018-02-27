Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın fabrikayı ziyaretinde konuşan Yiğitbaşı “Fabrikamız kurulduğu günden beri bölgedeki süt üreticileri ile tedarikçilerine hayvan sağlığı, beslenmesi ve süt kalitesinin artırılması konusunda destek ve eğitim veriyor. Hedefimiz Şanlıurfa fabrikamızın ihracatımızdaki rolünü artırmak, bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak.” dedi. Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da Türkiye ihracatının tek başına yüzde 20’sini karşılayan Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası’nın üretim ve lojistik anlamda önemli bir üs konumunda olduğunu söyledi. İleri teknolojiyle üretim yapan fabrikaya 100 milyon lira yatarım yapan şirket, yıllık 180 milyon litre kapasiteye ulaşması hedefleniyor.