Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesinde medya mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz “İlk kez 1960’larda tohumculuk kavramı konuşulmaya başlandı. Turgut Özal sonrası özel tohumculuk şirketleri işe başladı. O dönemde 3 olan özel tohum şirketi sayısı bugün 832’ye çıktı. 1990’da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 2002’de 145 bin tona, 2017’de ise 1 milyon 49 bin tona yükseldi. 2017’de 238 milyon adet meyve fidanı, 4 milyar adet sebze fidesi, 1 milyar 619 bin adet süs bitkisi üretildi.” diye konuştu.



İSRAİL’İN PAYI ÖNEMSİZ

Kamil Yılmaz, Türkiye’nin tohumculukta İsrail’e bağımlıymış gibi bir izlenim olduğunu belirterek “ Türkiye İsrail’den tohum alıyor ancak İsrail’e tohum da satıyor. 2016’da yüzde 6 iken 2017’de yüzde 7 olmuş. Biz İsrail’e sadece tohum değil sebze de satıyoruz.” dedi.