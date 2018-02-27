Kaçak yollardan gelenler de dahil edildiğinde cevizin yüzde 72’si, bademin de yüzde 80’i başka ülkelerden geliyor. Verilere göre 9,5 milyar liralık kuruyemiş piyasasının yüzde 30’unu da ceviz ve badem oluşturuyor. Kuruyemişte yerli üretimin yetmemesi nedeniyle Kuru Gıda Hali’ndeki satıcılar ceviz ve bademi Amerika’dan ithal ediyor. Kuruyemişçiler, kaçak ürün miktarındaki artışın, yüzde 42,3’lere varan yüksek vergiler olduğunu dile getiriyor.
Ceviz ve bademi ithal edip yiyoruz
27.02.2018 - 04:59 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de en fazla tüketilen ürünlerden ceviz ve bademin büyük çoğunluğu ithal ediliyor.
Etiketler : ceviz badem,
546657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546657.aspx
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