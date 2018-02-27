Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçak yollardan gelenler de dahil edildiğinde cevizin yüzde 72’si, bademin de yüzde 80’i başka ülkelerden geliyor. Verilere göre 9,5 milyar liralık kuruyemiş piyasasının yüzde 30’unu da ceviz ve badem oluşturuyor. Kuruyemişte yerli üretimin yetmemesi nedeniyle Kuru Gıda Hali’ndeki satıcılar ceviz ve bademi Amerika’dan ithal ediyor. Kuruyemişçiler, kaçak ürün miktarındaki artışın, yüzde 42,3’lere varan yüksek vergiler olduğunu dile getiriyor.