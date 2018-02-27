Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında 4 katına çıkarak 154 farklı uygulamanın yarıştığı projede 9 kategoride ödüller dağıtıldı. Proje 150 milyon dolar maliyet avantajı sağladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ‘Özel Ödülü’ bu sene ‘Sıfır İş Kazası’na verirken, “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesindeki tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil. Kabul edilebilir tek hedefim ‘Sıfır İş Kazası’dır. Artık hepimiz İş Güvenliği konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı ve en iyi uygulamalarımızı iş arkadaşlarımızla paylaşıp cesaretlendirici ve örnek olmalıyız” dedi.