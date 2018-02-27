Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat günü geçerli olacan benzin zammı ne kadar? Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 11 kuruş zam geldi. İşte benzin fiyatı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş arası zam geldi. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,57 liradan 5,68 liraya, Ankara'da 5,62 liradan 5,73 liraya, İzmir'de ise 5,58 liradan 5,69 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da 13 kuruş zam yapılmıştı.