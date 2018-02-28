Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle helal kruvaziyer seyahat talebi her geçen gün yükseliyor. Hünkâr Turizm de, “Hünkâr Cruise” adlı gemisiyle 14 Haziran’da Yunan Adaları ve Ege Denizi turlarını başlatıyor. 16 bin 214 ton ağırlığında ve 157 metre uzunluğunda Bahama bandıralı gemide; alkol yok, kumarhane yok, konsepte uygun olmayan animasyon da yok. Ayrıca gemideki bütün yiyecekler helal sertifikalı. 200 kişilik erkek-kadın için ayrı mescit de mevcut. Havuz, spa ve güneşlenme alanları kullanım saatleri, kadınlara ve erkeklere ayrı olarak planlandı. Bütün servis personeli, uluslararası gemicilik sektöründe tecrübeli Türklerden oluşuyor. Üç, dört ve yedi gecelik paketlerden oluşan turlarda kişi başı erken rezervasyon ücreti, 249 avrodan başlıyor...