Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen, toplantıya, aralarında İtalya, Çin, Almanya, Avustralya ve İspanya’nın da olduğu 82 ülkeden 208 alım heyeti katıldı. Bu buluşma ile alınan siparişler yüzde 34 artarak, 750 bin adete ve 25 milyon dolarlık değere ulaştı. Orka Holding ayrıca, markalı ihracatta kilogram birim fiyatını 75 dolara yükselterek, Türkiye ortamasını da 60’a katladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Dünyanın her yerindeyiz. Dört mevsimi yaşıyor, 24 saat uyumuyoruz. Bu ruh, dünyada elde ettiğimiz başarının mimarı. Bu yıl dünyada toplam 450 mağaza, 750 milyon TL ciro ve 500 kişilik ek istihdam planlıyoruz” dedi.