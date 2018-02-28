Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Üketimi ve Ekonomik Etki Analizi” konulu raporun sonuçlarını açıklayan Görenoğlu, “2016-2021 arasında dünya oluklu ambalaj üretiminin, yılda ortalama yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülüyor. Söz konusu dönemde, Avrupa ülkelerinin oluklu mukavva üretiminin 29,7 milyon tondan 31,1 milyon tona ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin ise yüzde 5,6’lık yıllık büyüme hızı ile, İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’nın önüne geçeceği tahmin ediliyor” dedi. e-ticarette yaşanan gelişimin sektörü hareketlendirdiğini anlatan Görenoğlu, “e-Ticaretin payı başlangıçta küçüktü, ama artıyor. Büyüme potansiyeli de diğer tüm sektörlerden daha fazla. e-Ticarete ve ihracata ürettiğimiz oluklu mukavva, gün geçtikçe artıyor” diye konuştu.