Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 18 havalimanı işleten ve havacılık sektöründe küresel marka haline gelen TAV, Antalya Havalimanı'nda İC İçtaş'ın yüzde 49'luk payını satın aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu’nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik. Bugün ürün ve hizmetlerimiz 19 ülkede 77 havalimanında yer alıyor. 2017 yılında 115 milyon yolcuya hizmet ettik. Şimdi 18 milyondan fazla uluslararası yolcuya hizmet veren, uluslararası yolcu trafiği açısından Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya’yı portföyümüze ekliyoruz. Antalya anlaşmasıyla Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz” dedi.