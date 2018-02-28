Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin en büyük problemlerinden biri olan yüksek borç, düşük tasarruf... Bunun en önemli sebeplerinden biri de hesapsız harcama ve varlıkların kayıt içine alınmaması. Çerçevesi böyle çizilen problemler hakkında bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de vatandaşların Türk lirası ve döviz tasarruflarından yüzde 20’sini evde nakit sakladığını, altınların evde saklama oranının ise yüzde 77,2’yi bulduğunu belirtti. Tüfenkci’nin, Türkiye’de israfın boyutlarının incelenmesi amacıyla yaptırılan araştırma sonuçlarına ilişkin bilgiye göre, araştırma 7 bölge, 26 il ve 1650 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma, toplumun yüzde 13,8’inin tasarruf gibi bir kaygısının olmadığını ortaya çıkardı. Kişilerin yüzde 86,4’ü son 1 yıl içinde hiç tasarruf yapmadığını belirtirken, ortalama tasarruf tutarı da aylık gelirin 5’te biri olarak ifade edildi.



LİSTESİZ ÇIKIYORUZ

Tüketiciler, yemeği yiyeceği kadar pişirip gıdaları ihtiyacı kadar satın alma konusunda bilinçli ancak gıda alışverişine çıkmadan önce liste hazırlanmadığı için ihtiyaç dışı birçok ürün satın alınıyor. Tüketiciler giyim alışverişi yaparken fiyat ve kalite karşılaştırması yapsa da bu kategoride ihtiyaç dışı tüketim çok fazla. H)er 10 kişiden 6’sı ihtiyaç dışında ürün satın alıyor ve dolabındaki giysileri çok az kullanıyor. Toplumun yüzde 60’ı giderinin gelirinden fazla olması hâlinde yakınlarından borç alıyor. Hane halkının yüzde 33’ü de borçlanma yöntemi için kredi kartı kullanıyor.

AYLIK KREDİ KARTI 970 LİRA

Araştırmaya göre hane halklarının yüzde 45’i kredi kartı sahibi. Yani evde 4 kişi varsa, 2’sinin kartı var. Yüzde 10’unun kredi borcu var. Banka kredisi kullananların ortalama aylık 1160 lira borcu bulunuyor. Kredi kartı sahiplerinin yarıdan çoğu (yüzde 65,5) bir adet, yüzde 23,1’i de 2 adet kredi kartı kullanıyor. Toplumun çoğu kredi kartının ikisini de kullanıyor. Bireylerin aylık kredi kartı borcu 969,7 lira iken, yüzde 22,7’sinin 1000 liradan fazla borcu bulunuyor.

Enerji tasarrufunu fazla bilmiyoruz

Araştırmaya göre gündüz lamba açmayıp güneş ışığını kullanıyoruz ama elektrikli aletlerin fişini çekmediğimizde elektrik yaktığını, bakımı yapılmadığında fazla elektrik tükettiğini pek de bilmiyoruz. Tasarruflu ampul ve az enerji tüketen ürün kullanımı yaygın. Bireylerin yüzde 69,7’si tasarruf için doğalgazla ısındığını beyan etmiş.

Neler yapılmalı?

İsrafla ilgili bilgilendirme programları sürekli hâle getirilmeli.

Tüketicilere finansal yönetim ve ev idaresi konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmalı.

Bireyler tasarruf yapma, bu tasarrufu değerlendirme konusunda bilgilendirilmeli.

Ekonomi yönetimi tasarrufu teşvik tedbiri almalı, tasarruf cazip hâle getirilmeli.

Bireylerin beklentilerine uygun yatırım araçları geliştirilmeli.

Bireyler kredi kartının ekonomik imkânlara göre kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli.

Bireylerin alışverişe listeyle çıkması teşvik edilmeli.

Yatırım danışmanlığı hizmeti verilmeli.

Yastık altı tasarrufu finansal sisteme kazandırmak için gelir imkânları ve cazip avantajlar sunulup duyurulmalı.

Yastık altı tasarrufun riskleri anlatılmalı.