Çevre Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece, Avcılar Arnavutköy, Başakşehir mevkisinde yapılması planlanan Kanal İstanbul’un yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezleri içeren kıyı yapıları, denizden alın kazanımı, dip taraması, beton santrallerini içerdiğini hatırlattığı ilanlı duyuruda, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenip uygun bulunduğunu belirtti.