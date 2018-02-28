Çevre Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece, Avcılar Arnavutköy, Başakşehir mevkisinde yapılması planlanan Kanal İstanbul’un yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezleri içeren kıyı yapıları, denizden alın kazanımı, dip taraması, beton santrallerini içerdiğini hatırlattığı ilanlı duyuruda, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenip uygun bulunduğunu belirtti.
ÇED süreci başladı
28.02.2018 - 04:45 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 04:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kanal İstanbul” projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasının uygun bulunarak ÇED sürecinin başlatıldı.
Etiketler : çevre denizcilik,çed,
546914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546914.aspx
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