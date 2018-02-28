Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, “Borçlarını ödeyemez hâle gelen esnaf, çiftçi ve şirket sahipleri, yeni af yasasıyla borçlarını yapılandıracak. Yasa gereği otomatik aflardan, geçmiş 3 yıl boyunca beyannamelerini zamanında vermiş, vergi borçlarını zamanında ödemiş, aflardan yararlansa da taksitlerini aksatmamış, bugün ise çok zor duruma düşmüş esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ve şirketler yararlanabilecek.” dedi. Yapılandırmada düşük tecil faiz oranı uygulanacak. Bakanlar Kurulu kararı ile 6183 sayılı Kanunun nasıl uygulanacağına dair düzenleme de 24.02.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.