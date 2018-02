Türkiye Gazetesi

Milli Piyango çekiliş sonuçları 28 Şubat akşamı belli oluyor! Milli Piyango bilet sorgulama ekranına burada! Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi, bu akşam çekilecek. Bilet alanlar ise Milli Piyango çekildi mi? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz, Milli Piyango bilet sorgulama ekranına bu sayfadan ulaşacaksınız. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları 28 Şubat ile ilgili detaylar... Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturup bir bilet alarak zengin olma hayalini süsleyenler; Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını sorguluyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları 28 Şubat akşamı yani bu akşam netlik kazanacak. Siz de eğer Milli Piyango çekildi mi? sorusunu soruyorsanız, Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz; Milli Piyango bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango çekiliş sonucunda verilen büyük ikramiye ile neler alınır?

Milli Piyango çekilişlerinde ikramiye kazananlara, son 3 rakama kadar olan ikramiyeler gezici bayiler veya sabit bayiler tarafından ödenir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilen bayiler, son dört ve son beş rakama kadar olan ikramiyeleri de ödeyebilir. Belirlenen ikramiye tutarlarının dışındaki tutarlar, bayi yetkisi kapsamında değildir. Sanal ortam bayileri ile baş bayiler, Milli Piyango İdaresi ile imzaladıkları sözleşme çerçevesinde belirlenen ikramiye tutarını ödeyebilir. Özel çekilişlerde, bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üstündeki ikramiyeler ile yıl içinde düzenlenen diğer çekilişlerde büyük ikramiyelerin ödemesi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılabilir. Belirlenmiş olan ikramiye tutarları altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi şubelerinden ödenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bayilerin yapacağı ikramiye ödemelerinin miktarları Milli Piyango İdaresi tarafından arttırılabilir veya azaltılabilir.

Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında



Milli Piyango çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin, bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımı; hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse ilk iş gününde mesai saati bitimine kadar talihli, ikramiyesini alabilir.



Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; çekiliş biletinde seri numara, ikramiye tutarı ve bilet fiyatının rahatça okunabilmesi gerekir. Bilette yırtılma ya da kopma olmuş olsa bile, biletteki rakamların okunması ikramiyenin ödenmesi için yeterlidir.

Milli Piyango çekilişi nasıl oynanır

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, "İdaremizce oynatılan Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri web sitemizden canlı olarak yayınlanmaktadır. İdaremizin 'www.millipiyango.gov.tr' adresinden yayınlanan On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri saat 21.15'ten, Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilmektedir."denildi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ GÖRSELİ

Milli Piyango'nun, 9 Ocak 2018 Salı günü tarihli çekiliş için bastırılan biletin görseli yayınlandı. Biletin üzerinde, okul servisleri ve öğrenciler yer aldı. Bilette,"Geleceğimizi taşıyoruz, emniyet kemerimizi bağlamadan yola çıkmayalım"ifadeleri yer aldı.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.