Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artışla 12 milyar 457 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 38 yükselerek 21 milyar 524 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 108,8 artışla 9 milyar 67 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 72,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 57,9'a düştü.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACATI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak ayında yüzde 47 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 52,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 arttı ve 6 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 343 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 747 milyon dolarla İngiltere, 742 milyon dolarla İtalya ve 639 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 176 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 2 milyar 49 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 629 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolarla ABD takip etti.

EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 827 milyon 229 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 159 milyon 969 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 632 milyon 50 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 373 milyon 82 bin dolarla "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2 oldu.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 79,8 oldu. Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 38,2 olarak hesaplandı.

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