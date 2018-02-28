Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, uygulama, 1 Mart 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

BKM verilerine göre, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede çıktı.

TEMASSIZ İŞLEM ADEDİ 88 MİLYON

Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 lira iken 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 liraya yükseldi.

9 KAT ARTTI

2014 yılında yalnızca 97 bin adet olan temassız ödeme terminali adedi 2016 yılında 608 bine yükseldi, 2017'de ise tam 879 bine ulaştı ve toplam terminal adedi içindeki payı yüzde 37 oldu. Böylece 2014'ten bugüne temassız kabul noktası tam 9 kat arttı. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassız ödemeyi destekliyor.