Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılının eylül ayında sona ermesi planlanan 2B arazi başvuruları devam ediyor.

SÜRE 7 MART'A KADAR UZATILDI

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim'de aldığı bir kararla başvuru sürelerini 7 Mart 2018'e kadar uzattı.

GEREKLİ BELGELER

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken; nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuzu, tüzel kişiler için ise yetki belgesi, bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı gibi belgelerin alınması gerekiyor.