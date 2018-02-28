Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın da açılmasına paralelel olarak daha da büyüyecek. Pilot açığı olmaması için pilot yetiştirme çalışmalarına da hız verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY, uçuş akademisinde kendi pilotunu yetiştirmek için açık öğretim de dahil üniversite mezunu arıyor. Sürekli yeni pilot alımıyla ilgili ilanlara çıkan THY, 2019 yılında rekor sayıda pilot istihdamına gidecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun yılda yaklaşık 500 pilot aldığını belirterek "Bugüne kadar yılda 500 pilot alıyorduk. Önümüzdeki sene 900'e yakın pilot istihdamımız söz konusu" dedi.



UÇUŞ AKADEMİSİ'NDEN MEZUN OLANLAR İKİNCİ PİLOT OLUYOR



4 yıllık sayısal veya eşit ağırlık puan türleri grubuna dâhil olan lisans bölümlerinin(açık öğretim de dahil) herhangi birinden mezun olan adaylar değerlendirme sürecini geçmesi halinde THY'de pilot aday adayı olabiliyor.



THY'nin Uçuş Akademisi'ne kabul edenler eğitimi başarıyla bitirmesi halinde THY uçaklarında ikinci pilot olarak uçmaya başlıyor. THY, pilot ihtiyacını karşılamak için bünyesinde bulunan THY Havacılık Akademisi'nde yetiştirilmek üzere her yıl ortalama 500 pilot aday adayı arıyor